Diocesi: Firenze, riapre da oggi in sicurezza il Battistero

Chiuso al pubblico dallo scorso 17 ottobre, riapre da oggi in sicurezza il Battistero di Firenze. La chiusura si è resa necessaria per realizzare la struttura del cantiere che permetterà il restauro dei circa 1.200 metri quadrati di mosaici della Cupola.

Entro il 20 gennaio 2023, come da programma, saranno ultimati i lavori di realizzazione del cantiere. Si tratta di un cantiere, il cui costo è interamente sostenuto dall’Opera di Santa Maria del Fiore, che permetterà anche ai visitatori di vedere da vicino i mosaici.