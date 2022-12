Diocesi: Bari, oggi pomeriggio un evento sull’Alzheimer tra cura, ricerca, e contributo di istituzioni e società civile

“La malattia di Alzheimer al tempo della cura e della speranza” è il titolo dell’evento in programma questo pomeriggio a Bari (Sala congressi c/o Palazzo del Seminario – ore 16) per aprire un dialogo interattivo fra soggetti istituzionali della Chiesa e della società civile, delle associazioni cattoliche e laiche, del mondo del welfare e della assistenza sanitaria sul territorio, impegnati nella lotta all’Alzheimer in Puglia. Si confronteranno il mondo della cura, della clinica, del supporto e, non ultimo, il mondo della ricerca.

L’evento è promosso da arcidiocesi di Bari-Bitonto, Associazione italiana psicogeriatria (Aip), Associazione medici cattolici italiani (Amci), Federazione europea associazioni medici cattolici (Feamc) e Centro malattie neurodegenerative e invecchiamento cerebrale Uniba/Pia Fondazione “Card. G. Panico” di Tricase.

Interverranno l’arcivescovo di Bari-Bitonto Giuseppe Satriano, il sindaco di Bari e presidente dell’Anci Antonio Decaro, Marco Trabucchi (presidente Aip), Filippo Boscia (presidente Amci), Vincenzo De Filippis (presidente Feamc), Giancarlo Logroscino (ordinario di Neurologia all’Università di Bari e direttore Centro di Tricase, Centro di riferimento pugliese per le malattie neurodegenerative e l’invecchiamento cerebrale, in particolare per la malattia di Alzheimer). “La ricerca scientifica e il rapido sviluppo delle nuove tecnologie permettono di sperare in una cura che oggi non appare più così irraggiungibile, anche grazie alla sperimentazione di nuovi farmaci che sembrano rallentare il decorso della malattia – spiegano i promotori -. In un momento storico in cui si aprono nuove speranze per i pazienti affetti da Alzheimer, è sempre più importante una risposta trasversale che si attui tramite l’aiuto delle associazioni, della buona politica e di quello che ciascuno di noi, a vari livelli, può svolgere per migliorare la qualità della vita dei pazienti”.