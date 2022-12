Diocesi: Padova, stasera la presentazione del libro di Tornielli “Vita di Gesù” con Mariapia Veladiano e il vescovo Cipolla

Stasera, alle 20.45, al cinema teatro Esperia (via Chiesanuova 90) a Padova si terrà la presentazione di “Vita di Gesù”, l’ultimo libro di Andrea Tornielli, direttore editoriale dei media vaticani presso il Dicastero per la comunicazione della Santa Sede.

“Sarà l’occasione per ‘entrare’ in alcuni passi dei Vangeli all’inizio della settimana che conduce al Natale, grazie al dialogo che la scrittrice Mariapia Veladiano intreccerà con l’autore. Partecipa e interviene anche il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla. Conduce l’incontro, organizzato dal settimanale diocesano ‘La Difesa del popolo’, il direttore Luca Bortoli”, si legge in una nota della diocesi di Padova.

Con quest’opera, prosegue la nota, “Andrea Tornielli corona una carriera più che trentennale fatta di articoli, inchieste e saggi sulla vita dei Papi e della Chiesa cattolica. Negli ultimi anni, complice i lockdown imposti dalla pandemia da Covid-19, il vaticanista ha invece accettato la sfida lanciata da un amico sacerdote: scrivere una vita di Gesù attraverso i commenti di Papa Francesco. Così Tornielli si è immerso nelle Scritture con penna e taccuino, cercando di rendere l’atmosfera di ogni episodio narrato, i sentimenti dei presenti, gli stati d’animo di Gesù e di chi lo seguiva, ma anche suoni, rumori, profumi che si respiravano”.

Un libro che, grazie alla prefazione firmata proprio da Papa Francesco, mette al centro il vero tesoro che ancora oggi i cristiani possono offrire al mondo, prima di tutto il resto: l’incontro con il Cristo.

La partecipazione è libera ma è suggerita la prenotazione compilando il modulo https://bit.ly/3FfeyGS o scrivendo a redazione@difesapopolo.it.