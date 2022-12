Diocesi: Napoli, oggi mons. Battaglia in visita ai piccoli ricoverati presso gli ospedali Pausilipon e Santobono. Domani presepe vivente in cattedrale per i senza dimora

Presepe vivente nella chiesa cattedrale di Napoli, domani 20 dicembre, alle ore 10.30 alla presenza dell’arcivescovo Mimmo Battaglia. Viene organizzato e realizzato dall’Istituto superiore “Isabella d’Este-Caracciolo” a beneficio dei senza dimora ma aperto a visitatori, turisti, fedeli.

L’evento rientra nel progetto di arte sacra contemporanea “Note di bellezza per raccontare un prodigio” voluto dal parroco della cattedrale, don Vittorio Sommella, e curato dal maestro Mauro Maurizio Palumbo, docente presso l’accademia delle belle arti.

Saranno gli stessi alunni e docenti dell’Istituto che, successivamente, prepareranno e serviranno il pasto per i senza dimora presso la mensa vincenziana di via Santa Sofia.

Intanto, l’arcivescovo oggi si è recato in visita ai piccoli ricoverati presso gli ospedali Pausilipon e Santobono, mentre nei giorni scorsi si è portato a casa di una signora affetta da Sla e ha incontrato lavoratori e acquirenti dell’azienda Tufano Euronics di Casoria.