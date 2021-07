Coronavirus Covid-19: Panamazzonia, superati i 100mila morti. La Repam lancia una campagna per la vaccinazione

(Foto ANSA/SIR)

Nella regione della Panamazzonia sono stati superati i 100mila morti a causa del Covid-19, su un totale di 3 milioni e 500.761 casi. Il numero totale dei decessi, secondo il conteggio settimanale reso noto dalla Repam, la Rete ecclesiale panamazzonica, è di 100.037 deceduti.

La Repam elabora il rapporto sulla base dei dati forniti dalle autorità sanitarie di Colombia, Perù, Ecuador, Bolivia, Brasile, Venezuela, Guyana, Suriname e Guyana francese. Il primo report fu redatto il 17 marzo 2020, in presenza dei primi 24 contagi e del primo decesso. La stessa Repam fa notare che è probabile che si tratti di numeri inferiori alla realtà, in considerazione dell’isolamento dei luoghi, dei pochi test effettuati e della poca presenza di efficienti sistemi sanitari.

Di fronte al bilancio di 100mila morti nella Panamazzonia e commemorando le vittime del Covid-19, la Repam lancia, per il mese di agosto, una campagna di sensibilizzazione rispetto alla campagna di vaccinazione denominata in spagnolo #VacunaAmazonia (in portoghese #VacinaAmazonia), con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza dell’immunizzazione della popolazione per combattere la pandemia in modo globale e permanente.