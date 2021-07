Diocesi: Agrigento, tre giornate di studio sull’organo nella liturgia

Il “Servizio Musica e Canto” dell’arcidiocesi di Agrigento promuove per giorno 1, 2 e 3 agosto, ad Agrigento, Sciacca e Cammarata, tre giornate di studio per offrire a tutti gli organisti, che prestano il loro servizio nelle parrocchie dell’arcidiocesi, un’occasione di riflessione sull’organo nella liturgia.

I tre giorni saranno tenuti dal maestro Diego Cannizzaro. Nel corso delle tre giornate il docente e gli organisti presenti avranno la possibilità di suonare organi di differenti epoche storiche e di differente approccio nell’auspicio che tale varietà susciti molti motivi di riflessione.

Gli incontri si svolgeranno in orario pomeridiano e si concluderanno con un concerto pubblico del docente in orario serale. “L’iniziativa – dice il responsabile diocesano del Servizio, don Calogero Cusumano – servirà da stimolo per gli organisti e da momento di fruizione di buona musica sacra per tutti coloro che vorranno intervenire ai concerti”.