Diocesi: Teggiano-Policastro, stasera esposizione delle statue restaurate della Madonna del Rosario e san Rocco e presentazione di un libro su Aquara

Stasera, alle ore 19, presso la parrocchia di San Nicola di Bari ad Aquara, nella diocesi di Teggiano-Policastro, nel corso della celebrazione eucaristica, verranno esposte al culto le restaurate statue della Madonna del Rosario e di San Rocco; successivamente verrà presentato il volume di Marco Ambrogi: “Aquara, la fede e il recupero della memoria”.

All’evento culturale, introdotto e moderato dal parroco, don Antonio Calandriello, prenderà parte fra Francesco La Vecchia dell’Ordine dei Frati predicatori, già priore dei Domenicani della Provincia di San Tommaso d’Aquino in Italia, con la presentazione e la discussione del libro, mentre le conclusioni saranno affidate al vescovo di Teggiano-Policastro, mons. Antonio De Luca.

L’opera di ricerca ha avuto anche il riconoscimento come iniziativa rientrante fra quelle legate alla celebrazione dell’ottavo centenario del transito di San Domenico di Guzmán. All’incontro, durante il quale il libro verrà distribuito gratuitamente, sarà presente l’autore, Marco Ambrogi, direttore dei Musei della diocesi di Teggiano-Policastro.

Il volume, promosso dalla parrocchia, consta di circa duecento pagine, condensate in un testo arricchito da molte note scientifiche d’approfondimento e da un corredo di oltre duecento immagini illustrative, con lo scopo di far luce sugli aspetti inediti della storia di Aquara e sulle fasi di restauro delle due statue della Madonna del Rosario e di San Rocco, protettori di Aquara, e di quella del Sacro Cuore di Gesù.