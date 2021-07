Diocesi: Caltanissetta, dal 1° ottobre al via i lavori per la costruzione della nuova chiesa San Luca Evangelista

Si avvicina l’inizio dei lavori per la costruzione della nuova chiesa parrocchiale di San Luca Evangelista, a Caltanissetta. Si tratta di un quartiere giovane e popoloso. La prima chiesa parrocchiale era costituita da un prefabbricato in lamiera. In seguito sono stati costruiti i nuovi locali parrocchiali. Il salone-teatro a piano strada per anni ha fatto da aula liturgica.

L’iter progettuale della chiesa è stato definitivamente accettato dalla Cei. Il vescovo di Caltanissetta, mons. Mario Russotto, durante una affollata assemblea parrocchiale il 9 febbraio 2018, aveva comunicato che la richiesta era stata accolta, e che sarebbero stati impiegati fondi dell’8×1000 alla Chiesa cattolica. I lavori sono stati assegnati all’impresa “Falzone Salvatore” di Caltanissetta, che “se l’è aggiudicata sia per l’offerta del ribasso più vantaggioso sia per l’affidabilità già mostrata in precedenza nella costruzione della chiesa parrocchiale di Santa Rosalia in contrada Niscima”.

Alla presenza del vescovo, dell’architetto Giuseppe Di Vita nella qualità di direttore dell’Ufficio tecnico della Curia, dei progettisti, dei tecnici, dei rappresentanti della ditta aggiudicataria e del parroco di San Luca, don Alfonso Cammarata, è stato apposto il visto al contratto da inviare alla Cei per procedere alla cantierizzazione e all’inizio lavori. La chiesa di San Luca è l’ultima di una serie di nuove costruzioni di edificio di culto. Nell’arco degli ultimi vent’anni la diocesi ha inoltre realizzato la ristrutturazione del Palazzo Vescovile e del Seminario, della Casa del Clero a Santo Spirito e della casa canonica, oltre alle opere parrocchiali “Domus Misericordiae” a Sommatino. Altri importanti interventi sono programmati per la chiesa di Santa Maria delle Grazie ad Acquaviva Platani, la casa canonica della chiesa madre a Serradifalco e i locali pastorali e dell’oratorio Cristo Re, a Mussomeli.

Il costo dei lavori che interessano la nuova chiesa di San Luca ammontano a poco più di 1.600.000 euro a base d’asta: partiranno a breve e la posa della prima pietra è prevista per il 1° ottobre.