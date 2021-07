Diocesi: Novara, mons. Brambilla nomina i nuovi vicari episcopali

Terminato il quinquennio pastorale 2016-2021, mons. Giulio Brambilla, vescovo di Novara, ha provveduto al rinnovo o alla nuova nomina dei vicari episcopali, che entreranno in carica il prossimo 1° settembre. Assieme al vescovo e al vicario generale, mons. Fausto Cossalter, comporranno il Consiglio episcopale novarese per il quinquennio 2021-2026. “Come richiesto dal XXI Sinodo della Chiesa novarese si tratta di un parziale avvicendamento delle responsabilità”, spiega la diocesi. Sono confermati don Vincenzo Barone per l’Ossola, don Gianmario Lanfranchini per il vicariato dei Laghi, don Claudio Leonardi per il Borgomanerese-Aronese e don Brunello Floriani che continua per la città di Novara come vicario ad interim. Don Floriani mantiene anche il vicariato di settore “per la pastorale”. Nuove nomine invece sono quelle di don Massimo Martinoli per l’Ovest-Ticino e di don Gianluigi Cerutti, che avrà l’incarico di vicario territoriale per la Valsesia. L’incarico di vicario episcopale per il clero e la vita consacrata, ricoperto finora da don Cerutti, è ora affidato al canonico don Franco Giudice, che manterrà anche gli incarichi di cappellano all’ospedale Maggiore di Novara e insegnante di teologia presso il Seminario diocesano e l’Istituto superiore di scienze religiose. Accanto a lui una nuova figura di collaboratore che si dedicherà in particolare ai sacerdoti più giovani: don Mauro Baldi, parroco delle parrocchie di Lesa e di Belgirate.