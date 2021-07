Diocesi: Senigallia, continuano le visite alla Pinacoteca con la serata dedicata al vescovo Ravetta

Proseguono alla Pinacoteca di Senigallia le visite guidate, gratuite, “Alla scoperta dei tesori della Pinacoteca” arricchite quest’anno dall’esposizione Episcopus Senogalliensis in corso alla sala del trono del museo diocesano.

Due le visite in programma anche in questa settimana nei giovedì di luglio e agosto, una alle 21,30 e l’altra alle 22,30, per conoscere la città e l’intero territorio diocesano attraverso le poliedriche espressioni dell’arte, dalla pittura all’oreficeria, dall’ebanisteria alla tessitura di tessuti, alla musica e tanto altro ancora, con la possibilità di ammirare la pala di Senigallia del Perugino. Stasera l’attenzione sarà dedicata al ritratto del vescovo Umberto Ravetta, occasione per parlare di un vero esperto di musica sacra – una delle sale del museo ricorda il contributo della Chiesa allo sviluppo anche della musica – e di un pastore che, nel difficilissimo passaggio del fronte nel 1944, seppe fare scelte decise portando un fondamentale soccorso alla popolazione di Senigallia e della diocesi.

I posti per le visite guidate saranno limitati, a motivo delle restrizioni del Covid, e si parteciperà in ordine di arrivo, indossando mascherina e igienizzando le mani oltre alle consuete prescrizioni anti Covid. Non occorre prenotazione, la visita è in lingua italiana.