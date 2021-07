Giustizia: aperte le candidature del premio “Bilancia di cristallo della giustizia junior” su “le pratiche innovative nell’organizzazione dei tribunali e delle procedure giudiziarie”

Sono aperte le candidature alla seconda edizione del premio “Bilancia di cristallo della giustizia junior” che la Commissione per l’efficienza della giustizia del Consiglio d’Europa (Cepej) e la Facoltà di Giurisprudenza di Strasburgo, hanno voluto, in alternanza con il premio “Bilancia di cristallo”, per i giovani laureati in giurisprudenza nei Paesi membri del Consiglio d’Europa o Paesi osservatori della Cepej. Se il premio “Bilancia di cristallo”, che esiste dal 2005, intende premiare le pratiche innovative nell’organizzazione dei tribunali e delle procedure giudiziarie, ai candidati dell’edizione junior del premio si chiede di “difendere uno dei progetti vincitori del premio Bilancia di cristallo 2021”, che saranno resi noti a inizio settembre, e di mettere in evidenza “gli aspetti innovativi del progetto e studiare la sua eventuale trasposizione in un altro contesto o in un altro Paese”. Il lavoro dovrà essere fatto creando un team di neo-laureati. Le candidature dovranno pervenire entro il 20 novembre 2021, mentre i lavori di analisi dovranno essere presentati entro il 1 aprile 2022. Il conferimento del premio avverrà durante la sessione plenaria della Commissione nel giugno 2022. Il regolamento del premio e le modalità della candidatura sono illustrati sul sito https://www.coe.int/fr/web/cepej/events/crystal-scales-of-justice-prize