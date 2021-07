Terzo Settore: esperti e fondazioni a confronto per “Farsi comunità educanti”

Potenziare e ampliare l’accesso ai servizi educativi e di cura dei bambini di età 0-6 anni nei territori di Reggio Emilia, Napoli, Palermo e Teramo. Questo l’obiettivo del progetto Fa.C.E. – Farsi Comunità Educanti. Come? Attraverso la costruzione di alleanze, reti territoriali, che, sebbene da diverse prospettive di intervento, formino delle comunità educanti. Il progetto, selezionato dall’impresa Sociale Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, e che vede la Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi capofila, ha raggiunto oltre 2000 tra bambini e genitori dal suo inizio. “Educazione e salute debbono andare di pari passo”, ha affermato Paola Crestani, presidente di Amref Health Africa-Italia, in un recente incontro tenutosi alla presenza di un nutrito numero di Fondazioni, dal titolo “Povertà educativa e disuguaglianze in salute”. L’incontro nasce all’interno del progetto Fa.C.E. La presidente ha rilevato come gli oltre 60 anni di lavoro di Amref con le comunità africane “siano una lente perfetta per operare anche in Italia”. “Chi vive in contesti fragili, di povertà economica, educativa, ha maggiori rischi in ambito salute. Un circolo vizioso che può però diventare virtuoso se in un villaggio, come in un territorio italiano, gli ambiti sociale, sanitario ed educativo si alleano. Costruiscono la comunità educante. La nostra sfida – in un momento di forte incertezza portato dal Covid19 – è quella di collaborare a far crescere delle comunità nutrienti per i bambini in Africa, ma anche in Italia”. Per Fondazione Reggio Children-Centro Loris Malaguzzi, la coordinatrice pedagogica di Fa.C.E., Simona Zuliani, intervenuta nello stesso appuntamento, ha ricordato: “La scuola non può farcela da sola. E’ necessario stringere alleanze con gli attori del territorio che incontrano ogni giorno bambini e famiglie. Solo attraverso questa sinergia è possibile un vero ascolto, presupposto per la sperimentazione, la ricerca e la costruzione di una comunità educante”.