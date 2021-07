Musica: Canale d’Agordo, concerto di organo e tromba al Museo Luciani

Appuntamento con la grande musica domani, venerdì 30 luglio, alle ore 21.00 presso la chiesa arcipretale di Canale d’Agordo (Belluno). La serata, organizzata dal Musal – Museo Albino Luciani, all’interno della 43ª edizione dell’Appuntamento estivo con papa Luciani, vedrà protagonisti Ai Yoshida all’organo e Paolo Trettel alla tromba che interpreteranno musiche di autori classici e romantici.

Tra i brani proposti, l’Allegro dal Concerto per Tromba in Mib-maggiore di Neruda, Introduzione, Tema con variazioni e Finale per organo di Morandi, Rondo for Lifey di Bernstein e Gabriels Oboe di Morricone. Ai Yoshida insegna organo presso la scuola musicale “il Pentagramma” di Tesero e organo e pianoforte presso la Musikschule di Egna/Neumarkt. Come membro del direttivo dell’Associazione Giuliano per l’Organo di Tesero organizza concerti e tiene il corso organistico Settimana d’organo ogni estate. Paolo Trettel è un musicista che si sente a casa sia nella classica sia nel jazz. Ricercatore di sonorità suggestive, riesce a forgiare timbri e colori particolari in ogni stile nel quale si cimenta. Ha suonato come prima tromba in diverse orchestre. Si è esibito in festival internazionali.