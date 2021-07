Scuola: Save the children, oltre 5.500 studenti coinvolti nel progetto #youthefuture per rafforzare competenze digitali

Sono oltre 5.500 i ragazzi che, in un anno scolastico particolarmente difficile, hanno aderito al progetto #youthefuture, promosso da Save the children e Fondazione Cdp, per rafforzare le competenze digitali di bambini e adolescenti in contesti di particolare criticità e promuovere la loro partecipazione attiva nella società. Nei mesi scorsi, i ragazzi coinvolti hanno seguito laboratori formativi per diventare speaker radiofonici, hanno realizzato e condotto podcast, sono stati accompagnati in percorsi tematici dedicati alla cittadinanza attiva e responsabile assieme a loro coetanei di altre città e hanno trovato negli strumenti digitali una risorsa per provare ad abbattere le distanze fisiche che li hanno costretti in casa. #Youthefuture – che per il suo valore ha ricevuto il patrocinio di Rai per il sociale e che ha come partner media la Tgr Rai – è un progetto trasversale a cui hanno partecipato 5.567 bambini e adolescenti (inizialmente se ne stimavano circa 3.200), in 83 scuole primarie e secondarie di 12 città italiane: Ancona, Avellino, Chieti, Crotone, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Praia a Mare e Scalea (Cosenza), Roma e Velletri (Roma). Le riunioni di redazione virtuali tra compagni di classe, in collegamento con altre scuole e città, hanno consentito, anche nel periodo di chiusura delle scuole in presenza, di affrontare questioni fondamentali: dai diritti dell’infanzia alle difficoltà della Dad, dalle opportunità e i pericoli della rete alla costruzione della propria identità al tempo dei social network. Questi, infatti, sono alcuni dei temi messi al centro delle dirette radiofoniche condotte dai ragazzi di #youthefuture e trattati nei 155 podcast realizzati nell’ambito del progetto. Nel corso dell’anno, sono stati realizzati 49 laboratori dedicati, oltre che ai ragazzi, al coinvolgimento di circa 580 docenti e 360 famiglie. La partnership con Fondazione Cassa depositi e prestiti ha inoltre visto protagonisti i dipendenti stessi del Gruppo Cdp che, attraverso un’attività di volontariato d’impresa, hanno condotto attività di mentoring e tutoring rivolte a 125 studenti coinvolti nel progetto, realizzando con loro workshop formativi sui temi della sostenibilità, dell’innovazione e del digitale.