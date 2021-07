Sfruttamento: Saliceti (Cnca), “caporalato e violenza non avvengono solo nel Sud e non riguardano soltanto l’agricoltura”

“I fatti gravissimi di sfruttamento, caporalato e violenza che vedono tra gli indagati anche i vertici di Grafica Veneta evidenziano con nettezza – nel caso ce ne fosse ancora bisogno – che tali fenomeni non avvengono solo nel Sud del Paese, non riguardano soltanto l’agricoltura e non si limitano ad azienda di piccole dimensioni e scarso rilievo sul territorio”: lo dichiara Fabio Saliceti, coordinatore del Gruppo tematico Caporalato del Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (Cnca). “Tutte le ricerche di cui disponiamo e le indagini giudiziarie effettuate finora confermano che caporalato e sfruttamento sono ormai presenti in modo strutturale in tante aree e comparti economici del Paese”, precisa Saliceti

“Il Cnca – conclude- ritiene necessario che le istituzioni prendano finalmente atto di questa realtà e che Regioni ed enti locali attivino, d’intesa con le associazioni datoriali, azioni efficaci e continue di monitoraggio e contrasto al fenomeno. Se il contesto territoriale tollera, quando non agevola, uno sfruttamento pesante e violento di persone in condizione di debolezza, è difficile sradicare prassi illegali di violazioni dei diritti fondamentali che si stanno diffondendo a macchia d’olio per aumentare i profitti e abbassare i costi”.