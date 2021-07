Educazione: Pavia, nasce il “Coordinamento anti dipendenze e disagio minorile”

“La giunta comunale di Pavia ha istituito il Coordinamento anti dipendenze e disagio minorile per la prevenzione di fenomeni che generano devianza, emarginazione e deterioramento del tessuto urbano e sociale”. Lo si legge su “Il Ticino” (settimanale diocesano di Pavia) on line. Il provvedimento intende affrontare l’“emergenza educativa” attualmente presente, specialmente tra i più giovani, che più hanno risentito delle restrizioni imposte per il contenimento della pandemia. È emerso nell’ultimo periodo un aumento delle dipendenze, anche tra i giovanissimi, quali, ad esempio, l’abuso di alcol, il consumo di stupefacenti e l’utilizzo smodato dei social network. È quindi sorta nell’Amministrazione comunale la volontà di creare un organismo in grado di gestire la situazione. Si riuniranno quindi Ats, Asst, Tribunale, Istituzioni scolastiche , Università ed esperti (educatori, psicologi) con lo scopo di unire esperienze e competenze per conoscere e studiare le varie manifestazioni di dipendenza e superarle; progettare e proporre servizi ad hoc per le dipendenze che integrino l’approccio sanitario, evitino forme di paternalismo poco gradite ai giovani e si svolgano attraverso forme non convenzionali di intervento; sviluppare la cultura e il riconoscimento delle dipendenze attraverso adeguati interventi informativi e formativi che siano tenuti dagli stessi giovani ad altri favorendo così l’educazione tra pari.

Gli enti che ad oggi hanno dato la loro disponibilità sono: Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano; Ats Pavia; Asst Pavia; Università di Pavia; Istituto comprensivo Angelini Pavia (in rappresentanza dei 4 istituti comprensivi cittadini); Casa del Giovane di Pavia; l’educatore e psicologo Simone Feder, in qualità di esperto, già coordinatore dell’Area Giovani e Dipendenze della Comunità Casa del Giovane nonché responsabile delle strutture terapeutiche.