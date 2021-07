Coronavirus Covid-19: in Italia somministrate oltre 67,2 milioni di dosi, vaccinate quasi 31,6 milioni di persone

Stando al report sui vaccini anti Covid-19, in Italia sono 67.223.679 le somministrazioni eseguite. Dai dati, aggiornati a questo pomeriggio, emerge che sono 31.558.471 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale necessario per la immunizzazione, pari al 58,43% della popolazione italiana over 12.

In totale sono 35.490.762 le somministrazioni a donne e 31.732.917 quelle a uomini. Se si considerano le fasce d’età, sono 2.124.057 le somministrazioni tra i 12-19enni (711.236 immunizzati), 5.476.742 tra i 20-29enni (2.099.927), 6.428.774 tra i 30-39enni (2.684.531), 10.206.909 tra i 40-49enni (4.719.985), 13.196.524 tra i 50-59enni (6.502.201), 11.361.901 tra i 60-69enni (5.639.583), 10.155.021 tra i 70-79enni (5.076.399), 6.732.627 tra gli 80-89enni (3.360.501) e 1.541.124 tra gli over 90 (764.108).

Rispetto alle 71.328.389 dosi finora disponibili in tutta Italia (49.585.631 di Pfizer/BioNTech, 11.944.832 di AstraZeneca, 7.574.295 di Moderna e 2.169.842 di Janssen), ne sono state inoculate il 94,3%. La Lombardia presenta il maggior rapporto tra somministrazioni e dosi fin qui consegnate con il 97,9%. Seguono Marche (96,3%) e Puglia (95,9%). La Regione che ha fatto registrare il numero maggiore di somministrazioni (11.968.823) in termini assoluti è la Lombardia, davanti a Lazio (6.786.978) e Campania (6.510.497).

Per quanto riguarda le somministrazioni effettuate, in tutto il mese di gennaio sono state in totale 1.984.873 a fronte di 2.377.181 effettuate a febbraio, di 6.051.725 a marzo, di 9.747.200 ad aprile, di 15.059.217 a maggio e di 16.659.234 a giugno. Nel mese di luglio – secondo i dati disponibili al momento – sono state 15.304.342 le somministrazioni totali che hanno riguardato 3.452.224 prime dosi (comprese 103.098 di vaccino monodose Janssen) e 11.687.436 seconde dosi. Da inizio campagna, sono state raggiunte oltre 922mila somministrazioni a persone contagiate che sono guarite dal Covid-19.