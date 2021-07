Coronavirus Covid-19: Decaro (Anci), “solidarietà al sindaco Ricci ostaggio di proteste no Vax”

“Ancora una volta la casa di un sindaco diventa ostaggio di proteste. I no Vax che si dirigono sotto casa del sindaco sono l’ennesima dimostrazione di come, indipendentemente dal tema o dalle competenze, i cittadini riconoscano nel sindaco l’unica figura sul territorio capace di dare risposte o diventare bersaglio delle proteste. Oggi mi auguro che quelle persone che si alternano in tv con posizioni più o meno credibili su vaccini, malattie, green pass e pandemia, creando confusione tra i cittadini e alimentando e giustificando l’irresponsabilità di qualcuno, chiedano scusa a Matteo Ricci per le loro azioni e diano solidarietà ad una famiglia spaventata che ieri si è ritrovata nel ben mezzo di una bagarre violenta e insensata”. Così Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci), esprime solidarietà nei confronti del primo cittadino di Pesaro all’indomani di quanto accaduto sotto l’abitazione del sindaco marchigiano.

“I sindaci”, prosegue Decaro, “parano i colpi di una società in balia delle opinioni di chi si sveglia per primo al mattino. Non saremo leader nei sondaggi nazionali ma siamo certamente i leader riconosciuti sui nostri territori, nei momenti belli e, purtroppo, anche nei momenti brutti. Matteo Ricci è un sindaco dalle spalle larghe, saprà affrontare anche questa”.