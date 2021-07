Coronavirus Covid-19: Caritas Oppido Mamertina-Palmi, “finora vaccinati 172 migranti presenti nella tendopoli della Piana di Gioia Tauro”

“Siamo veramente soddisfatti del risultato raggiunto perché anche queste persone che sono tra le più fragili ed esposte hanno potuto essere vaccinate”. Lo ha detto questa mattina Cecé Alampi, direttore della Caritas di Oppido Mamertina-Palmi, a esito della giornata di vaccinazione dei migranti che vivono nella tendopoli della Piana di Gioia Tauro. Hanno ricevuto il vaccino 172 persone grazie al lavoro della locale Asp. “In vista della somministrazione del vaccino è stato fatto un lavoro di sensibilizzazione tenda per tenda, grazie anche all’impegno di Celeste Logiacco, segreteria della locale Cgil – afferma Alampi -, per convincere i migranti dell’importanza della vaccinazione”. “Come Caritas – prosegue il direttore – abbiamo insistito sull’importanza della vaccinazione per la loro salute, per la salute di tutti e per poter ottenere il Green pass per potersi spostare e c’è l’abbiamo fatta perché si sono convinti e si sono vaccinati tutti quelli che in quella giornata erano alla tendopoli”. Nei prossimi giorni la vaccinazione “verrà terminata con la somministrazione del vaccino a quelli che erano assenti”.