Terzo settore: insediamento del nuovo Consiglio nazionale. Fiaschi (portavoce Forum) confermata vicepresidente

Alla presenza del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, si è insediato questa mattina il Consiglio nazionale del Terzo settore, in parte rinnovato nella sua composizione. Gli enti del Terzo settore rappresentati passano dai 42 della precedente consiliatura, agli attuali 50. Claudia Fiaschi, portavoce del Forum nazionale Terzo settore, è stata riconfermata come vicepresidente.

“Il ministro Orlando – spiega Fiaschi – ha ribadito la volontà di intensificare il lavoro del Consiglio Nazionale come luogo di dialogo sociale col mondo del Terzo settore, ha dato aggiornamenti sull’avanzamento dei provvedimenti attuativi della riforma, sull’atteso sblocco delle risorse destinate al Terzo settore che ha fatto fronte all’emergenza ed ha informato il Consiglio sulle attività portate avanti a livello internazionale. La ripresa di un lavoro a livello europeo sui temi dell’economia sociale è molto importante soprattutto nella prospettiva dell’Action Plan europeo sull’economia sociale”.

Nella seduta di oggi si è avviata inoltre la riflessione sulle attività di particolare interesse sociale. È stato dato parere favorevole alle Linee guida sulla raccolta fondi e a quelle sul coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti nelle attività dell’impresa sociale. Il Forum nazionale del Terzo settore ha infine proposto di costruire nell’ambito dei lavori del Cnts, uno spazio di confronto con la Direzione Rai per il Sociale per rafforzare collaborazioni anche sul fronte della comunicazione sociale.