Perdono di Assisi: da oggi le meditazioni di mons. Baturi, arcivescovo di Cagliari e vicepresidente Cei

Prende il via oggi, con il Triduo di preparazione, il percorso di avvicinamento alla festa del Perdono di Assisi, in programma lunedì 2 agosto nel ricordo dell’indulgenza plenaria della Porziuncola voluta da san Francesco e concessa da Papa Onorio III nel 1216.

Stasera alle 21.15 la prima delle meditazioni che saranno proposte da mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e vicepresidente della Conferenza episcopale italiana. Il 1° agosto, alle 11, sarà invece il neo-eletto ministro generale dell’Ordine dei frati minori, padre Massimo Fusarelli, a presiedere la celebrazione eucaristica che precederà l’apertura, alle 12, della due giorni che consentirà ai fedeli che si recano alla Porziuncola e nelle chiese parrocchiali e francescane di tutto il mondo di ottenere l’indulgenza plenaria. Alle 19, il vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, mons. Domenico Sorrentino celebrerà i primi vespri, a cui seguirà l’offerta dell’incenso da parte del sindaco di Assisi, Stefania Proietti. Alle 21.30, poi, la tradizionale veglia di preghiera, che quest’anno sarà guidata da padre Filippo Betzu, ministro provinciale dei Frati minori cappuccini della Sardegna. Il 2 agosto, alle 11.30, sarà il card. Mauro Piacenza, penitenziere maggiore presso il Tribunale della Penitenzieria apostolica, a presiedere la celebrazione solenne; alle 14.30 ci sarà l’ingresso in Porziuncola dei giovani “Rahamim. Nel segno della misericordia”; alle 19 i secondi vespri della solennità del Perdono presieduti dal ministro provinciale dei Frati minori di Umbria e Sardegna, padre Francesco Piloni. In serata, alle 20, la veglia dei giovani. Sarà possibile seguire i principali eventi in diretta sulla web tv della Porziuncola, tramite la App “Frati Assisi” e sui canali social “Frati Assisi” Facebook e YouTube.