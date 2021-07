Coronavirus Covid-19: Argentina, oggi in tutto il Paese giornata di preghiera per le vittime della pandemia e i loro familiari

La Commissione esecutiva della Conferenza episcopale argentina (Cea) ha invitato tutte le comunità del Paese a unirsi in preghiera oggi, venerdì 23 luglio, “per chiedere al Signore l’eterno riposo delle vittime” del Covid-19 e “il conforto e la forza per i loro familiari e amici”.

Si legge nella nota: “Incoraggiamo la celebrazione della messa per i defunti nelle cattedrali, nelle parrocchie, nelle cappelle, nei cimiteri e nei cinerari”. L’episcopato ha suggerito inoltre di organizzare altri momenti di preghiera per ricordare “in modo particolare i defunti in ciascuna comunità, invitando i familiari a partecipare di persona o virtualmente, secondo le possibilità e le iniziative di ciascun luogo, nell’osservanza delle rispettive norme sanitarie”.

A oggi l’Argentina ha raggiunto quasi 103mila morti per il coronavirus e i casi positivi totali accertati ammontano a 4.798.851.

Praticamente tutte le diocesi hanno risposto all’appello. L’arcivescovo di Buenos Aires e primate dell’Argentina, il card. Mario Aurelio Poli, presiederà la messa per questa intenzione alle 10 (ora locale), in cattedrale. La celebrazione si terrà con una limitata presenza di fedeli e sarà trasmessa sui canali televisivi e social dell’arcidiocesi. Il presidente della Cea, mons. Oscar Vicente Ojea, presiederà alle 19 la celebrazione nella cattedrale di San Isidro, diocesi della quale è vescovo.

Nella basilica di Nostra Signora di Luján, mons. Jorge Eduardo Scheinig, arcivescovo di Mercedes-Luján, presiederà la messa delle 19 per i malati e i defunti. Date le misure sanitarie in atto, il santuario avrà una capienza del 30%. Sarà comunque possibile accompagnare spiritualmente la celebrazione attraverso i media digitali e i social network.