Coronavirus Covid-19: De Palo (Forum famiglie), per il green pass “test rapidi gratuiti per under 18 in attesa di vaccino”

“L’obbligo del green pass dai 12 anni previsto dal decreto legge approvato in Consiglio dei ministri rischia di creare disagi, in piena estate, alle famiglie, ad esempio nei casi di genitori vaccinati e figli piccoli in attesa di vaccino. Un conto è la tutela della salute pubblica, un altro è calare dall’alto decisioni che non tengono conto delle reali esigenze delle famiglie e dei loro figli; inoltre, per chi volesse, non sempre i vaccini sono immediatamente accessibili”. Questo il commento di Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari. “Per questo – conclude – chiediamo almeno la gratuità del tampone rapido per gli under 18”.