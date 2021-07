Lettonia: ministero della Giustizia detta regole per le celebrazioni dell’Assunta ad Aglona. Serve certificato Covid, ma ci si può vaccinare sul posto

Dall’11 al 15 agosto 2021 si svolgerà ad Aglona la Festa dell’Assunzione della Beata Vergine Maria. “Tutti i visitatori saranno tenuti a rispettare rigorosamente i requisiti di sicurezza epidemiologica”. È l’avviso comparso sul sito del ministero della Giustizia lettone in cui si specificano le condizioni alle quali i fedeli potranno assistere alle celebrazioni. Alle messe che saranno celebrate dall’11 al 13 agosto saranno consentiti assembramenti fino a 1.000 persone previa presentazione di certificato digitale Covid. I pellegrini potranno visitare la Basilica di Aglona, ​​nel rigoroso rispetto delle prescrizioni di sicurezza. Invece per le celebrazioni più importanti del 14 e 15 agosto “potranno partecipare le persone vaccinate o con un test Covid-19 negativo in corso di validità, se si sono prenotate. Il 14 e il 15 agosto la piazza antistante la basilica “sarà divisa in due parti: una parte a disposizione di un numero illimitato di persone munite di certificato di vaccinazione Covid-19 in corso di validità o di guarigione da Covid-19”; l’altra metà della piazza sarà fruibile da un massimo di 1000 persone con test Covid-19 negativo e previa prenotazione. Potranno essere alloggiate nella struttura legata alla Basilica di Aglona un massimo di 400 persone vaccinate. “Tutti coloro che accoglieranno pellegrini nelle proprie abitazioni devono osservare tutte le misure precauzionali prescritte dai regolamenti del Consiglio dei ministri sulle misure di sicurezza epidemiologica per limitare la diffusione del contagio da Covid-19”, dice ancora la nota. La Guardia nazionale e la Polizia di Stato saranno presenti ad Aglona per controllare e mantenere l’ordine. Una nota conclusiva: “Le persone che non sono ancora state vaccinate contro il Covid-19 potranno ricevere il vaccino durante i giorni della Festa ad Aglona”, rivolgendosi all’Unità Progetto vaccinazione del Servizio sanitario nazionale.