Papa Francesco: nomina mons. Giovanni Massaro vescovo di Avezzano

Il Papa ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Avezzano, presentata da mons. Pietro Santoro, e ha nominato vescovo di Avezzano mons. Giovanni Massaro, finora vicario generale della diocesi di Andria. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Mons. Massaro è nato il 28 giugno 1967 ad Andria, provincia di Barletta-Andria-Trani e diocesi di Andria. Dopo aver frequentato il seminario vescovile di Andria, ha proseguito la formazione presso il Pontificio Seminario regionale pugliese “Pio XI” di Molfetta e ha conseguito il baccalaureato in teologia presso l’Istituto Teologico Pugliese. È stato ordinato presbitero per la diocesi di Andria il 5 dicembre 1992. Dal 1991 al 1993 è stato vicario parrocchiale della parrocchia S. Riccardo in Andria; dal 1993 al 2009 è stato vicerettore ed economo del seminario vescovile di Andria; dal 2002 al 2007 è stato direttore diocesano dell’Ufficio per l’attività missionaria; dal 2007 è moderatore di Curia e dal 2009 vicario generale. Mons. Massaro è è anche assistente spirituale regionale del Meic (Movimento ecclesiale di impegno culturale), direttore dell’Ufficio catechistico diocesano, caporedattore del mensile diocesano “Insieme” e amministratore della parrocchia Madonna della Grazia ad Andria.