Diocesi: Salerno, Teggiano e Vallo della Lucania, al via domani il “Festival della Teologia. Incontri” sul tema della giustizia

A partire da domani, sabato 24 luglio prende, il via la quarta edizione del “Festival della Teologia. Incontri” sul tema della giustizia. A ricevere il “Premio Incontri 2021” il direttore del carcere di Nisida Gianluca Guida che nella prima serata in programma a Vallo della Lucania sarà premiato dal vescovo, mons. Ciro Miniero. Ad arricchire la prima serata lo spazio teatro con Franco Formisano che declamerà la poesia “De Pretore Vincenzo” di Eduardo De Filippo. Dopo l’anteprima del premio, il Festival riprende il 3, il 4 e il 5 agosto la formula itinerante che toccherà le tre diocesi presenti nel territorio del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (Salerno-Campagna-Acerno, Teggiano-Policastro, Vallo della Lucania).

Il 3 agosto serata a Caggiano con don Gaetano De Simone che affronterà il tema “Giustizia umana e giustizia divina”, il 4 agosto a Teggiano don Tonino Palmese, vicario episcopale per il settore Carità e giustizia della diocesi di Napoli, affronterà il tema della “Giustizia riparativa” mentre il 5 agosto ad Agropoli mons. Pasquale Cascio, arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi-Nusco-Bisaccia, affronterà il Salmo 85 con una lectio dal titolo “Giustizia e pace si baceranno”.

Ospiti in ciascuna serata donne protagoniste nel campo dell’amministrazione della giustizia che si confronteranno con il magistero degli ultimi Pontefici: il 3 agosto sarà la volta del giudice onorario Consuelo Ascolese, il 4 agosto del magistrato Katia Cardillo e il 5 agosto dell’avvocato Maria Felicita Rocco.

Ad arricchire il programma ogni sera una performance artistica, il 3 agosto la danza con i ballerini Christian Vece e Mariachiara Voria, il 4 agosto il sax di Carmen Tancredi e il 5 agosto la musica di Dino Zero. A corredo delle serate anche la mostra itinerante “Ecce Homo” che, dopo aver fatto tappa ad Agropoli, toccherà Caggiano dal 3 al 15 agosto e Teggiano dal 16 al 31 agosto, con due eventi che coinvolgeranno i rispettivi vescovi: l’8 agosto a Caggiano presenzierà mons. Andrea Bellandi, arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, e il 28 agosto a Teggiano mons. Antonio De Luca, vescovo di Teggiano-Policastro.

L’iniziativa è promossa in collaborazione con l’Azione Cattolica, l’Istituto superiore di scienze religiose “San Matteo” di Salerno, l’Ufficio cultura e arte dell’arcidiocesi di Salerno e con il patrocinio della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meridionale, Sezione San Tommaso, e della Scuola di Arte e Teologia della Sezione San Luigi, nonché dell’Ucsi Campania, della Regione Campania e dell’Ente Parco.