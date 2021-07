“A nome mio personale e della Chiesa di Trapani tutti gli auguri per il suo compleanno nella condivisione delle comuni radici e con profonda gratitudine per il servizio istituzionale al bene della Repubblica”. Lo ha scritto il vescovo di Trapani, mons. Pietro Maria Fragnelli, in un telegramma al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che oggi compie 80 anni. Il Capo dello Stato è originario di Castellammare del Golfo, cittadina della diocesi trapanese.