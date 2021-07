Diocesi: Parma, da domani camminate, incontri ed eventi con “Come pellegrini e forestieri”

“Come pellegrini e forestieri” è un programma di incontri, concerti, visite guidate e camminate, ispirato dalle parole di San Francesco d’Assisi, che si terrà a San Francesco del Prato di Parma. Gli ultimi due weekend di luglio verranno raccontate la storia e l’esperienza lungo le grandi vie di pellegrinaggio e, in particolare, sul Cammino di Santiago. Sabato 24 luglio – informano i promotori dell’iniziativa – si potrà trascorrere una mattinata nei panni dei pellegrini romei, lungo la via Francigena, accompagnati dai frati minori conventuali di San Francesco del Prato. Sempre domani, alle 20.30 a San Francesco del Prato avverrà l’inaugurazione dell’affresco restaurato di San Giacomo e alle 21 seguirà il concerto “Così è germinato questo fiore” del Coro Giovanile Italiano. Domenica 25 luglio, sabato 31 luglio e domenica 1° agosto è previsto un “cammino” all’interno della Chiesa accompagnati dai volontari “pellegrini” di San Francesco del Prato, con focus sulla città di Parma nel quale interverrà Francesca Belmessieri, archivista dell’Archivio storico comunale di Parma. Domenica 25 luglio alle 21 si terrà, sempre a San Francesco del Prato, un incontro per valorizzare l’affresco restaurato di San Giacomo Maggiore, a cura di Cecilia Cavalca, storico dell’arte. Sabato 31 luglio alle 21 a San Francesco del Prato avrà luogo “Del pellegrinar narrando: dal Cammino di Santiago verso il cammino della vita”: dialogo a due voci sul Cammino di Santiago con mons. Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca, e Monica d’Atti, priore dell’Emilia-Romagna della Confraternita di San Jacopo di Compostella. Domenica 1° agosto, alle 21, sarà ospite di San Francesco del Prato fr. Fabio Scarsato, direttore del Messaggero di Sant’Antonio. Infine lunedì 2 agosto sarà celebrata la Festa del Perdono d’Assisi presso l’Oratorio dell’Immacolata Concezione.