Alluvioni in Europa: giornata di solidarietà nella Chiesa polacca. Mons. Bätzing (vescovi tedeschi), “è così che siamo cattolici”

Il presidente dei vescovi tedeschi Georg Bätzing ha scritto oggi una lettera all’arcivescovo Stanisław Gądecki, che presiede la Conferenza episcopale polacca, per ringraziarlo dell’iniziativa che si svolgerà nelle chiese in Polonia, domenica 25 luglio, con la “giornata di solidarietà con le vittime delle alluvioni e del maltempo in Polonia, Germania, Belgio e Paesi Bassi”. “Chiedo che durante le sante messe di quella giornata, specialmente durante le preghiere dei fedeli, si preghi per le vittime, e che al termine della messa si organizzino raccolte fondi, che saranno donati tramite Caritas Polska”, aveva scritto il primate polacco il 16 luglio scorso, all’indomani della catastrofe. “La sua iniziativa è segno vivo di umanità e responsabilità cristiana”, risponde mons. Bätzing, “e rafforza il legame tra i nostri popoli, che non di rado è stato lacerato in passato, affinché si rinnovi continuamente”. “La Chiesa in Polonia”, scrive ancora il vescovo tedesco, “contribuisce alla solidarietà con le vittime, oltre i confini delle nazioni che ci dividono e ci uniscono”. E conclude: “È così che siamo cattolici”.