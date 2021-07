Compleanno Mattarella: gli auguri del card. Bassetti, “punto di riferimento sicuro per l’Italia”

“Guida saggia e retta, è per il nostro amato Paese un punto di riferimento sicuro, capace di offrire stabilità anche nei momenti più inquieti e travagliati della storia sociale e politica. Il pensiero va, in particolare, ma non solo, ai messaggi rivolti alla Nazione nei mesi bui della pandemia”. Così il messaggio che il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, nel messaggio inviato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del suo 80° compleanno. “Con le Sue parole e i Suoi gesti, ha sempre lavorato a servizio della comunità, promuovendo la persona umana e riportando al centro i più deboli”, aggiunge Bassetti: “Grazie per la Sua testimonianza e per il Suo impegno costante a servizio del bene comune”. “Nell’assicurarLe la nostra preghiera – conclude il presidente della Cei -, Le rinnoviamo la stima e la disponibilità a collaborare per rendere l’Italia più unita e più solidale”.