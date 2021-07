La Civiltà Cattolica: da domani una nuova monografia della collana digitale “Accènti” sui Padri della Chiesa

Come ogni nazione ha i suoi “padri fondatori”, anche la Chiesa ha i suoi, i Padri della Chiesa appunto, coloro che ne hanno espresso le prime strutture e formulato atteggiamenti dottrinali e pastorali fondamentali come il canone delle Scritture, i simboli di fede, le regole di vita ecclesiale, le forme di liturgia, le prime grandi sintesi di teologia e di catechesi, le riflessioni sulle esperienze ascetiche e spirituali. “Padri” al servizio della fede e della santità del popolo di Dio.

Per questo La Civiltà Cattolica ha preparato una nuova monografia della collana “Accenti”, con una rassegna di articoli della rivista internazionale dei gesuiti sui Padri della Chiesa e su alcuni temi che emergono dai loro scritti e dalle loro parole. Nella prima sezione, iniziando con i Padri più antichi (tra I e II secolo), che sono Ignazio di Antiochia e Ireneo di Lione, la raccolta tocca poi i grandi autori del IV secolo: per quanto riguarda i Padri occidentali troviamo Ambrogio, Agostino, Girolamo e Paolino di Nola; per quanto riguarda i Padri orientali abbiamo Luciano di Antiochia, Basilio Magno e Giovanni Crisostomo. Sono trattati poi in una seconda sezione anche temi più generali, come la predicazione, la povertà del clero, la libertà di parola o “parrhesia”, i giovani e la cultura.

Il volume include i contributi di p. Enrico Cattaneo, saggi di p. Dominik Markl e p. José Luis Narvaja. La presentazione è del direttore de La Civiltà Cattolica, p. Antonio Spadaro. “Accènti” è la collana monografica digitale curata dalla rivista internazionale dei gesuiti, che raccoglie, attraverso parole-chiave ispirate dall’attualità, il patrimonio di contenuti e riflessioni accumulato sin dal 1850 da La Civiltà Cattolica.

“Padri” sarà disponibile da domani per l’acquisto e il download sul sito della rivista www.laciviltacattolica.it (in formato Pdf), sulle applicazioni per tablet e smartphone (gratis per gli abbonati), e ordinabile in formato cartaceo sullo store Amazon.