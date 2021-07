Quirinale: il presidente Mattarella oggi festeggia 80 anni

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, compie oggi 80 anni, essendo nato il 23 luglio 1941 a Palermo. È l’ultimo compleanno che il Capo dello Stato festeggerà al Colle nel settennato, considerato che il suo mandato scadrà ad inizio 2022, anche se in diversi auspicano – come per il predecessore Giorgio Napolitano – un suo bis al Quirinale. Ma solo un paio di mesi fa, rispondendo alla domanda di uno studente di una scuola romana, Mattarella aveva affermato che al Colle “l’attività è impegnativa”, aggiungendo che “sono vecchio e tra qualche mese potrò riposarmi”.