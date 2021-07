Diocesi: Nuoro, morto a 85 anni don Antonio Falconi. Domani mattina i funerali

È morto a 85 anni don Antonio Falconi, sacerdote della diocesi di Nuoro. In una nota, la Chiesa locale, il vescovo Antonello Mura con i presbiteri e i diaconi “esprimono profondo cordoglio e si stringono in preghiera fiduciosa accanto ai suoi familiari, ringraziando il Signore per il suo ministero e il suo fedele servizio alla Chiesa”.

Nato a Fonni il 7 marzo 1936, Falconi venne consacrato sacerdote da mons. Giuseppe Melas il 7 luglio 1963 nella chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista a Fonni. Dal 1963 fino al 1965 ricoprì l’incarico di direttore spirituale nel Seminario vescovile di Nuoro. In seguito fu viceparroco a Dorgali prima e a Bitti poi. Dal 1971 al 1976 fu il primo parroco effettivo della parrocchia Spirito Santo a Orotelli per poi essere trasferito a Posada (dal 1976 al 1989) e a Ottana (dal 1989 al 1997). Dal 1997 parroco di Oniferi, lasciò l’incarico nel 2009 per motivi di salute e si ritirò a Fonni dove ha assicurato, con grande disponibilità, la sua collaborazione pastorale.

I funerali avranno luogo domani, sabato 24 luglio, alle 11 nella basilica di Nostra Signora dei Martiri in Fonni.