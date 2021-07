Coronavirus Covid-19: Ema, via libera al vaccino di Moderna per la fascia 12-17 anni

Oggi l’Ema (European medicines agency) ha esteso l’utilizzo di Spikevax, il vaccino prodotto da Moderna, alla fascia d’età 12-17 anni. A darne notizia è la stessa Agenzia ricordando che il vaccino è già autorizzato per l’uso dai 18 anni in su.

Uno studio che ha coinvolto 3.732 ragazzi di età compresa tra 12 e 17 anni, “condotto in conformità con il piano di indagine pediatrica di Spikevax (Pip), che è stato concordato dal Comitato pediatrico dell’Ema (Psco)”, si legge in una nota dell’Agenzia, “ha mostrato che Spikevax ha prodotto una risposta anticorpale comparabile nei giovani di età compresa tra 12 e 17 anni a quella osservata nei giovani adulti di età compresa tra 18 e 25 anni (misurata dal livello di anticorpi contro Sars-CoV-2). Inoltre, nessuno dei 2.163 ragazzi che hanno ricevuto il vaccino ha sviluppato il Covid-19 rispetto a quattro dei 1.073 bambini a cui è stata somministrata un’iniezione fittizia”. Sulla scorta di questi risultati il Chmp (Comitato per i medicinali umani) ha concluso che “l’efficacia di Spikevax nei soggetti di età compresa tra 12 e 17 anni è simile a quella negli adulti”.

La sicurezza e l’efficacia del vaccino sia nei bambini che negli adulti, conclude la nota, continueranno ad essere monitorate attentamente “attraverso il sistema di farmacovigilanza dell’Ue e gli studi in corso e futuri da parte dell’azienda e delle autorità europee”.