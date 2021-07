Compleanno Mattarella: Garlatti (Agia), “un fondamentale punto di riferimento per l’Italia”

“Auguri, per i suoi 80 anni, al presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, oltre a essere figura di grande equilibrio e di profonda umanità, rappresenta un fondamentale punto di riferimento per l’Italia, soprattutto in un momento di particolare difficoltà quale quello che stiamo vivendo”. Così Carla Garlatti, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (Agia). “Colgo l’occasione di questa giornata per ringraziarlo dell’attenzione e della sensibilità mostrata nei confronti dei diritti dei bambini e dei ragazzi attraverso gli appelli rivolti alle istituzioni e al Paese sui temi della povertà e delle diseguaglianze, dei bisogni dei vulnerabili, dello sfruttamento e della necessità di garantire ai minori le stesse opportunità, a partire dall’educazione e dall’istruzione. Tutti noi siamo chiamati a condividere il suo impegno a consegnare un mondo migliore e più responsabile alle generazioni future”, conclude la garante.