Media e audiovisivi: Commissione europea lancia sito interattivo per rintracciare finanziamenti Ue

Da oggi è disponibile una pagina web interattiva per “collegare i settori dei media e dell’audiovisivo con i finanziamenti dell’Ue”. L’ha lanciata la Commissione europea per “facilitare l’accesso alle informazioni sulle opportunità di finanziamento dell’Ue sia per il settore audiovisivo che per quello dei media”. “Qualsiasi azienda europea di media e audiovisivi, indipendentemente dalle dimensioni e dal focus” potrà trovare “la fonte di sostegno dell’Ue più appropriata e adatta alle sue esigenze. Il commissario per il mercato interno, Thierry Breton, ha spiegato che la realizzazione del sito si colloca nel “piano d’azione per i media”, presentato a dicembre, con l’obiettivo di “garantire che i professionisti dell’audiovisivo e dei media possano cogliere tutte le nuove opportunità di finanziamento dell’Ue che abbiamo mobilitato. Sul sito digital-strategy.ec.europa.eu si possono reperire informazioni circa i bandi disponibili nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, non solo nel programma Europa creativa, ma anche nel contesto di programmi come Orizzonte Europa, InvestEU o altri, che possono avere aspetti attinenti al mondo dei media e degli audiovisivi. È sufficiente cominciare con un click sulla domanda “chi sei?” e passo dopo passo si apre il percorso che farà incontrare le esigenze della propria testate o azienda con i sostegni al momento disponibili.