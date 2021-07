Estate: Cisom, anche le e-bike per il pronto intervento a favore dei turisti in Liguria

Nei centri storici e sul lungomare tra Celle Ligure e Vado Ligure, fra i tanti turisti italiani e stranieri quest’anno saranno presenti anche i volontari del Cisom–Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta a bordo delle nuove e-bike di pronto intervento. Dai primi di agosto le biciclette a pedalata assistita, guidate da infermieri e medici Cisom esperti in emergenza territoriale e rianimazione in situazioni critiche, saranno operative, equipaggiate con un Dae (defibrillatore semiautomatico) e uno zaino medico. L’idea di utilizzare le bici nelle strade è nata dall’esigenza di garantire un intervento tempestivo di rianimazione cardiopolmonare, per stabilizzare il paziente sul posto in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. “La e-bike arriva ovunque in tempi brevi, agevola i tempi degli interventi sanitari ed è un mezzo a zero emissioni, dunque anche rispettoso dell’ambiente e dei pittoreschi paesaggi entro cui si muove”, spiega Simone Bazurro, capo raggruppamento Cisom in Liguria. Le e-bike sono un altro tassello dell’impegno del Cisom in Liguria per garantire un’estate sicura e si aggiungono all’attività in Sar (ricerca e soccorso in mare) già svolta da anni in collaborazione con la Guardia Costiera. “In tutta la Penisola, per tutto l’anno, i gruppi dei volontari Cisom sono in prima linea al fianco dei più vulnerabili”, spiega Gerardo Solaro Del Borgo, presidente del Cisom.