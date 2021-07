Solidarietà: Ospedale Bambino Gesù, con donazione da parte di Aeronautica militare acquistate nuove apparecchiature per ridurre rischi operatori

Ridurre al minimo il rischio di danni neurologici nei bambini che necessitano di trattamenti chirurgici complessi. È possibile grazie all’uso di specifiche tecniche che si avvalgono di macchinari all’avanguardia. Grazie ad una prima donazione di 135.000 euro raccolti tra il personale dell’Aeronautica militare, l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, tramite l’omonima Fondazione, ha potuto dotarsi di 3 innovative apparecchiature mediche. Due di queste servono per il monitoraggio delle funzionalità neurologiche, la terza per asportare in sicurezza i tessuti malati sfruttando gli ultrasuoni. La somma donata è parte del ricavato dell’iniziativa di raccolta fondi “Un dono dal cielo”, realizzata dall’Aeronautica militare in occasione del Giubileo Lauretano.

“Siamo davvero grati per il sostegno e la vicinanza dell’Aeronautica militare che, con la sua donazione, rende possibile l’aspirazione dell’Ospedale all’eccellenza tecnologica e all’innovazione delle tecniche chirurgiche – sottolinea la presidente del Bambino Gesù, Mariella Enoc -. Le nuove apparecchiature, ora a disposizione delle nostre équipe, ci consentiranno di aiutare i bambini in modo sempre più efficace”.

Le due apparecchiature acquistate mediante la donazione dell’Aeronautica, grazie alle tecnologie di ultima generazione che utilizzano, consentono di verificare e preservare la funzionalità di importanti strutture del cervello, del midollo spinale e dei nervi per minimizzare i danni che si potrebbero causare nel corso delle operazioni.

“L’acquisizione dei nuovi apparecchi darà un’importante accelerazione allo sviluppo delle tecniche di monitoraggio intraoperatorio in età pediatrica e al loro utilizzo in diversi ambiti chirurgici. Consentirà inoltre il contemporaneo svolgimento di interventi che richiedono l’utilizzo di questa tecnica in differenti blocchi operatori”, spiega Carlo Efisio Marras, responsabile di Neurochirurgia del Bambino Gesù.

“Abbiamo ritenuto fosse importante sottolineare questo momento di devozione con un’attenzione a chi è meno fortunato di noi”, le parole del generale di squadra aerea Alberto Rosso, capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare.

L’iniziativa “Un dono dal cielo”, organizzata dall’Aeronautica militare in collaborazione con l’Associazione Arma aeronautica, ha permesso – ad oggi – di raccogliere già una cifra complessiva vicina ai 600.000 euro, destinati in parti uguali, agli Ospedali pediatrici Bambino Gesù di Roma, Gaslini di Genova e Santobono Pausilipon di Napoli. Questa prima tranche, con cui sono stati acquistati i tre nuovi macchinari per l’Ospedale Bambino Gesù, così come le altre che seguiranno, sono il frutto delle donazioni volontarie del personale della Forza armata che ha devoluto all’iniziativa il corrispettivo di una o più ore di lavoro straordinario e delle raccolte fondi organizzate in occasione di iniziative ed eventi che si protrarranno fino alla chiusura del Giubileo Lauretano, nel dicembre 2021.