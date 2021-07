Diocesi: Ravenna, sorgerà nel cortile dell’Opera Santa Teresa un museo in memoria di don Lolli

Un museo per don Lolli. È partita questa mattina, con la benedizione da parte dell’arcivescovo di Ravenna-Cervia, mons. Lorenzo Ghizzoni, la realizzazione del nuovo Museo don Angelo Lolli che sorgerà nel cortile interno dell’Opera Santa Teresa e dovrebbe concludersi nel 2022. Alla presenza delle autorità, dopo aver celebrato la Messa per la festa del patrono, Sant’Apollinare, l’arcivescovo ha scoperto e benedetto una targa che identifica gli spazi del nuovo museo. A seguire, sono intervenuti il direttore dell’Opera Santa Teresa don Alberto Graziani, suor Anna Morandi, superiora della Piccola Famiglia di Santa Teresa del Bambin Gesù e don Alessandro Andreini, biografo di don Lolli, che ha contribuito alla stesura della “positio” per la causa di beatificazione del sacerdote.

Il museo sorgerà al centro del complesso dell’Opera S. Teresa, nella struttura dell’ex cappella, con affaccio sul cortile. Una sorta di “scrigno” che custodisca la memoria della figura di don Lolli. Tre le sezioni nelle quali sarà diviso il Museo don Angelo Lolli: così si chiamerà il nuovo percorso espositivo. La prima sala è dedicata al sacerdote “prima che spiccasse il volo”, dal 1880, quando nasce, al 1920, quando iniziano le prime opere di carità, con una serie di interviste “impossibili” al fondatore. La seconda sala racconta “il volo”: Santa Teresa e tutto quel che ne è seguito raccontati attraverso quella mappa dell’aviatore che è “L’Amico degli Infermi”, il giornale dell’Opera. Infine, il racconto della quotidianità di un gigante della carità, “fotografata” attraverso la ricostruzione del suo alloggio privato con gli arredi originari della sua camera e i suoi oggetti personali, alcune delle sue lettere, il suo altare da campo, i suoi strumenti musicali. Saranno oggetti “parlanti” grazie alla tecnologia: il Qr Code, accanto ad essi, racconterà la loro storia e quella di don Lolli. Per la realizzazione del nuovo museo don Lolli partirà un progetto di raccolta fondi.