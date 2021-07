Diocesi: Cerignola, per la Giornata dei nonni mons. Renna incontra gli anziani con i familiari per consegnare il Messaggio del Papa

La celebrazione della Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, domenica 25 luglio, si colloca al centro dell’Anno che il Santo Padre ha dedicato alla famiglia, in occasione del quinto anniversario della pubblicazione dell’esortazione apostolica “Amoris Laetitia”. Per tale ragione, facendo proprio l’invito di Papa Francesco, mons. Luigi Renna, vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano, incontrerà – nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19 – gli anziani con i familiari, per consegnare loro una copia del Messaggio del Papa. Lo annuncia la diocesi, presentando il calendario degli incontri.

Domani, alle ore 18, incontro con gli anziani nella casa di riposo “San Tarcisio” con i loro familiari e i parrocchiani della chiesa della Beata Vergine Maria di Lourdes ad Orta Nova; alle ore 20, incontro con gli anziani nella casa di riposo “Manfredi-Solimine” con i loro familiari e i parrocchiani della chiesa del Santissimo Crocifisso di Cerignola. Domenica 25 luglio, alle ore 9,30, incontro con gli anziani nella casa di riposo “Pompei” con i loro familiari e i parrocchiani della concattedrale di Ascoli Satriano.