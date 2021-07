Coronavirus Covid-19: Università Cattolica, 62° Instant Report Altems. Con nuovi parametri Regioni ancora lontane da zona gialla

La settimana appena trascorsa evidenzia un aumento dell’incidenza settimanale dei contagi da Covid-19, registrando un valore nazionale pari a 26 ogni 100mila residenti (raddoppiata rispetto ai dati del 12 luglio, pari a 13 ogni 100mila residenti), tuttavia il tasso di saturazione dei posti letto in Terapia intensiva e il tasso di saturazione dei posti letto in Area non critica risultano sotto le soglie di allarme per il passaggio alla zona gialla. Sarà necessario monitorare la pressione sui servizi assistenziali territoriali e sui servizi di tracciamento, che al momento dovrebbero essere quelli maggiormente in allerta. È quanto si legge nella 62ª puntata dell’Instant Report Covid-19, iniziativa settimanale dell’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell’Università Cattolica – campus di Roma – di confronto sistematico sull’andamento della diffusione del Sars-CoV-2 a livello nazionale.

“In merito al decreto che rivede le soglie di ingresso in zona gialla, ben venga l’abbassamento delle soglie dell’occupazione delle terapie intensive e dei posti letto in area non critica. Fondamentale, però, è considerare in modo adeguato anche l’evoluzione dell’incidenza ogni 100mila abitanti (ora per tutte le Regioni a 50 per 100mila)”, afferma il direttore Altems Americo Cicchetti. “Se non si controlla la circolazione del virus – avverte – si rischia di avere molti casi a domicilio, anche lievi, ma che andranno a mettere sotto pressione i servizi territoriali”. A questo scopo Altems ha sviluppato un nuovo indicatore che fissa nuove soglie differenziate tra Regione e Regione, “differenti perché è diverso il progresso della campagna vaccinale. Considerare solo l’occupazione negli ospedali – spiega Cicchetti –, rischia di ritardare provvedimenti utili a ridurre la circolazione del virus con effetti sia sugli ospedali che sul territorio”.