Fatebenefratelli: Ospedale Isola Tiberina, “accettata l’offerta vincolante del Gruppo San Donato che si impegna ad assicurare continuità di gestione. L’iter prosegue”

“In relazione alle numerose e contraddittorie notizie apparse sulla stampa nazionale negli ultimi due mesi, la Casa Generalizia dell’Ordine Ospedaliero San Giovanni di Dio Fatebenefratelli tiene a chiarire che intende proseguire il percorso avviato sulla base dell’offerta vincolante presentata dal Gruppo San Donato, ed accettata dalla Casa Generalizia, per la cessione – al medesimo – dell’azienda ospedaliera dell’Isola Tiberina”. E’ quanto si legge in una nota appena diffusa dalla Congregazione, che precisa: “In particolare, sono stati avviati – e sono in corso di implementazione – tutti i passaggi formali necessari al perfezionamento dell’operazione nel rispetto delle procedure previste dalla legge e previo ottenimento delle autorizzazioni, il tutto a salvaguardia degli interessi del ceto creditorio”.

“L’offerta vincolante del Gruppo San Donato, unica ad oggi ricevuta – prosegue il testo – è stata accolta dall’Ente all’esito di un’approfondita analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Ospedale e delle prospettive relative alla prosecuzione dell’attività dello stesso, dopo aver valutato il contenuto delle altre manifestazioni d’interesse pervenute”. Questa offerta contiene “l’impegno irrevocabile dell’offerente ad assicurare la continuità della gestione dell’Ospedale prevedendone il rilancio attraverso un piano di investimenti e interventi pienamente coerente con gli obiettivi della centralità del paziente, dell’umanizzazione e dell’universalità delle cure, dell’inclusione, del rispetto delle diversità, e dei valori cristiani divulgati da San Giovanni di Dio, fondatore dei Fatebenefratelli”, conclude la nota.