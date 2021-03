Settimana Santa: Savona, le celebrazioni del vescovo Marino in cattedrale. Venerdì liturgia anche all’ospedale San Paolo

Le celebrazioni del vescovo di Savona-Noli, mons. Calogero Marino, per la Settimana Santa, nella cattedrale di N.S. Assunta a Savona, sono iniziate con la Domenica delle Palme e proseguiranno Giovedì Santo (1° aprile) con la messa in Coena Domini alle 18. Il 2 aprile, liturgia del Venerdì santo alle 15 nella cappella dell’ospedale San Paolo e alle 18 in duomo. L’azione liturgica in ospedale è stata pensata insieme all’Ufficio diocesano per la pastorale sanitaria: “È un ulteriore bel segno di vicinanza a quanti soffrono e a quanti si adoperano per la cura e per la guarigione dei malati – commenta il responsabile dell’Ufficio, fra Giuseppe Maffeis -; tutti sentono il peso della croce, ciascuno a suo modo, e tutti hanno bisogno di sentire la vicinanza del Crocifisso che è Risorto”.

La veglia pasquale del Sabato Santo sarà anticipata alle 20 per rispettare il coprifuoco serale previsto dalle norme anti contagio, infine il pontificale del giorno di Pasqua sarà domenica 4 alle 10.30. Da ricordare inoltre che, visto il perdurare della situazione emergenziale, la messa crismale, tradizionalmente prevista in diocesi per il Mercoledì Santo, è fissata giovedì 6 maggio, alle 18.