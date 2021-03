Comunicazione: WeCa, da oggi online un tutorial per la Settimana Santa dedicato a “Maria e la passione”

Online da oggi, mercoledì 31 marzo, nel cuore della Settimana Santa, il tutorial WeCa in collaborazione, come ogni ultimo mercoledì del mese, con la Pami – Pontificia Academia Mariana Internationalis. Il titolo del tutorial, “in onda” sul sito www.webcattolici.it, su www.facebook.com/webcattolici e su Youtube, è “Maria e la Passione”.

Introdotto dal presidente WeCa Fabio Bolzetta, il tutorial vuole offrire una nuova prospettiva sulla dimensione del dolore alla luce dei misteri dell’imminente triduo pasquale. “Quando tutti hanno abbandonato Gesù, quando tutto sembra finito chi è presente? È Maria, la madre – spiega il presidente della Pami, padre Stefano Cecchin, all’interno del tutorial –. Che cosa c’è di più atroce per una madre vedere morire il figlio? Ma questa donna la troviamo lì forte, di fronte alla croce, che non vive il Venerdì Santo guardandolo da fuori, ma che vi compartecipa”. E aggiunge: “Anche la morte, anche la sofferenza fanno parte della nostra vita, e ci fanno comprendere che la vita che viviamo qui non è tutto, ma che c’è una vita eterna, per cui tutto questo cammino, il dolore, la sofferenza, il sacrificio per noi credenti hanno un valore se li viviamo come Maria, totalmente uniti a quel suo figlio, totalmente uniti a Gesù”.

I tutorial WeCa sono una proposta dell'Associazione WebCattolici Italiani (WeCa) in sinergia con l'Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull'educazione ai media all'informazione e alla tecnologia (Cremit) dell'Università Cattolica di Milano.