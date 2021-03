Settimana Santa: Bologna, i riti del triduo nella cattedrale di San Pietro e sui mezzi di comunicazione. Card. Zuppi, “Pasqua significa non arrendersi al male”

L’arcivescovo di Bologna, card. Matteo Zuppi, presiederà i riti del triduo pasquale nella cattedrale di San Pietro. Le celebrazioni, che avverranno in presenza nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid, saranno anche trasmesse in diretta dai mezzi di comunicazione. Oggi, Mercoledì Santo, alle ore 18.30, messa crismale (www.chiesadibologna.it e canale YouTube di “12Porte”). Domani, Giovedì Santo, alle ore 17.30 messa nella Cena del Signore (www.chiesadibologna.it, “12Porte”, ÉTv-Rete 7 canale 10 del digitale terrestre, TeleCentro canale 212 del digitale terrestre ). Venerdì Santo, alle ore 15, celebrazione della Via Crucis (www.chiesadibologna.it e“12Porte”) e, alle ore 17.30, celebrazione della Passione del Signore (www.chiesadibologna.it, “12Porte”, ÉTv-Rete 7, TeleCentro). Sabato Santo, alle ore 20, messa solenne della veglia pasquale con sacramenti dell’iniziazione cristiana degli adulti

(www.chiesadibologna.it, “12Porte”, TeleCentro). Domenica 4 aprile, alle ore 17.30, messa episcopale del giorno di Pasqua (www.chiesadibologna.it, “12Porte”, ÉTv-Rete 7, Trc canale 15 del digitale terrestre).

“Auguro a tutti una Pasqua che ci consoli – ha affermato il card. Zuppi – e che aiuti a guardare con speranza e tanta determinazione al futuro. La Pasqua rimette tutto in movimento perché significa non arrendersi davanti al male, non fingendo che sia assente, ma confidando nell’amore che ha sconfitto quel divisore che ci isola per davvero. Buona Pasqua!”.

Il 3 aprile, Sabato Santo, alle ore 12.30 si svolgerà l’incontro con l’Arcivescovo e i giovani “È possibile risorgere?”, proposto in piattaforma Zoom dall’Ufficio diocesano per la pastorale giovanile. Il link è disponibile sul sito www.chiesadibologna.it nella sezione dedicata all’Ufficio pastorale giovanile e vi sarà pure il collegamento attraverso il canale YouTube “PGBologna”.