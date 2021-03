Assegno unico: Morgano (Fism), “un primo passo nella giusta direzione di una riforma fiscale a misura di famiglia”

“Da sempre attenta al problema del calo demografico ed anche alle sue ragioni economiche e sociali, la segreteria nazionale della Fism, la Federazione italiana scuole materne, esprime soddisfazione per l’approvazione all’unanimità – raggiunta ieri in Senato – della legge delega sull’assegno unico e universale”. Lo si legge in una nota diffusa oggi dalla Fism.

“Ogni potenziamento delle misure a sostegno dei figli non può che trovare il nostro apprezzamento, trattandosi di punti a favore di quelle politiche familiari sulle quali insistiamo da anni”, dichiara Luigi Morgano, segretario nazionale della Fism, alla quale fanno riferimento circa 9.000 realtà educative e di istruzione che svolgono il loro servizio in oltre la metà dei Comuni italiani e che coinvolgono circa mezzo milione di bambini.

“Si tratta – continua Morgano – di un primo passo nella giusta direzione di una riforma fiscale a misura di famiglia. È questo l’inizio di una nuova fase che indubbiamente segna una svolta nel Paese dove come abbiamo sottolineato più volte come federazione – anche di recente – la denatalità è una vera emergenza”. “Il provvedimento, giunto fra l’altro in un periodo difficile per tutti – aggiunge il segretario nazionale della Fism – offre la possibilità di guardare al futuro con maggiore speranza”. E conclude: “Noi che ci occupiamo dei bambini, siamo consapevoli che questa manovra costituisca di fatto un investimento per il loro domani. Siamo fiduciosi quanto all’impegno del Governo nel dare seguito alla delega affidatagli ieri, attuando l’assegno entro la scadenza del 1° luglio come stabilito”.