Assegno unico per i figli: Bassi (Fafce), “bene l’Italia, prima in Europa. Investimento sulla generazione futura”

“L’Italia ha assunto una misura concreta volta a invertire le attuali tendenze demografiche, a favore dell’equilibrio intergenerazionale. Congratulazioni al Forum delle famiglie e a Gigi De Palo per il loro instancabile lavoro. Congratulazioni anche al ministro Elena Bonetti per il suo nuovo approccio”. Vincenzo Bassi, presidente della Fafce (Federazione europea delle associazioni familiari), commenta al Sir la decisione sull’Assegno unico per i figli. “Dall’inizio della pandemia, questa è la prima misura seria presa in un Paese dell’Europa occidentale che riconosce il ruolo essenziale di madri e padri nella costruzione del nostro futuro comune. Ora devono essere trovate tutte le risorse necessarie. Anche Next Generation Eu dovrebbe essere usato per questo. Non è una misura di welfare, ma un riconoscimento per il valore aggiunto al bene comune apportato dalla famiglia. Non è un costo, ma un investimento nella generazione futura”.