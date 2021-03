Servizio civile ambientale: Cingolani (min. Transizione ecologica), “ottima idea, allo studio inserimento in Pnrr”

“Ho letto e apprezzato la proposta di creare un servizio civile ambientale e l’appello bipartisan che mi è stato rivolto. È un’ottima idea: credo possa essere una valida occasione formativa e lavorativa per i giovani, un percorso professionalizzante per prepararli alle future sfide della transizione ecologica”. Così il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani. “È in corso una riflessione per valutare come inserirlo nel Pnrr e nelle iniziative a esso correlate. È una strada sicuramente da esplorare”, aggiunge.