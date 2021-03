Settimana Santa: i disegni dei bambini delle case famiglia per la Via Crucis del Venerdì Santo con Papa Francesco

Quest’anno la Via Crucis del Venerdì Santo con Papa Francesco, che si svolgerà il 2 aprile, alle ore 21, in piazza San Pietro a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, è arricchita dai disegni dei bambini e ragazzi ospiti delle case famiglia “Mater Divini Amoris” e “Tetto Casal Fattoria”. La Sala Stampa della Santa Sede ha reso pubblici in anteprima alcuni dei disegni realizzati. La casa famiglia “Mater Divini Amoris” è gestita a Roma dalla Congregazione delle Figlie della Madonna del Divino Amore. Nel solco dell’esempio del proprio fondatore, don Umberto Terenzi, le Figlie della Madonna del Divino Amore accolgono i minori con lo spirito dell’apostolato mariano. Al momento, la struttura accoglie 8 bambini, tra i 3 e gli 8 anni. Il Tetto Casal Fattoria, nato come associazione di volontariato e dal 2019 cooperativa sociale, opera a Roma dal 1984 nell’ambito del disagio minorile e giovanile, gestendo attività di accoglienza con caratteristiche educative. Oggi accoglie e sostiene quasi 100 bambini e ragazzi con disagi familiari e sociali.