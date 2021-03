Coronavirus Covid-19: Covax, arrivate nello Yemen 360mila dosi di vaccini AstraZeneca

Oggi lo Yemen ha ricevuto 360mila dosi di vaccini inviate attraverso la Covax Facility, una partnership di Cepi, Gavi, Unicef, Oms e Paho. I vaccini AstraZeneca, con licenza e prodotti dal Serum Institute of India, permetteranno agli operatori sanitari e altre popolazioni prioritarie vulnerabili al Covid-19 di essere protetti dal virus.

Le 360mila dosi sono arrivate insieme a 13mila contenitori per rifiuti sanitari e 1.300mila siringhe, fondamentali per un lancio efficace e sicuro della campagna di vaccinazione. Questo primo lotto fa parte di 1,9 milioni di dosi che lo Yemen riceverà inizialmente nel 2021.

“Le dosi di vaccino contro il Covid-19 arrivano in un momento critico per lo Yemen – ha dichiarato Philippe Duamelle, rappresentante Unicef -. Mentre il Covid-19 continua a mietere vittime nel mondo, lo Yemen ora ha la capacità di proteggere tutti coloro più a rischio, compresi gli operatori sanitari, così che possano continuare in sicurezza a fornire interventi salvavita per i bambini e le famiglie. I vaccini funzionano, salvano vite; ora cominciamo a vaccinare le persone”. Di “svolta” e “passo importante” per “salvare vite” parla Adham Ismail, rappresentante Oms in Yemen, avvertendo tuttavia: “Anche per il prossimo futuro dobbiamo continuare a indossare mascherine, rispettare il distanziamento sociale ed evitare le folle”.